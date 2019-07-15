Сильные ливни и жара ожидаются в нескольких регионах России
Погода на текущей неделе будет неустойчивой, в нескольких регионах РФ ожидаются сильные осадки и повышение температуры. Об этом в комментарии «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.Также ожидается сильный ветер до 25 метров в секунду. Тем не менее погода будет жаркой, столбики термометров покажут от плюс 28 до 32 градусов.
Выше 30 градусов температура поднимется в Оренбургской, Самарской областях. Продолжает оставаться аномально теплой погода на севере Камчатки — там 20–25 градусов.
В Москве на неделе погода будет неустойчивой. Самые теплые дни — вторник, суббота и воскресенье — воздух прогреется до 23–25 градусов. Остальные дни будут более прохладными, возможны осадки в виде дождя.
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