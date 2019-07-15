Подмосковные гребцы стали золотыми и серебряными призерами первенства Европы

Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую и серебряную медали на первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования прошли в Чехии, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
В гонке каноэ-двоек на 500 метров победу одержали Павел Белов из Подмосковья и россиянин Артем Пронь.
В соревнованиях байдарочников в четырехместном экипаже подмосковный спортсмен Никита Максимов в составе команды завоевал серебряную награду.
Министр спорта региона Роман Терюшков отметил, что подмосковные гребцы демонстрируют стабильно высокий уровень выступления, завоевывая медали на международных соревнованиях. Он отметил, что в Подмосковье сформирована отличная тренерская школа и имеются современные базы для тренировок.
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