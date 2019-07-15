«Чуть колесо не пробили»: Орешкин рассказал о поездке из Москвы в Тольятти
Министр экономического развития Максим Орешкин проехал по дороге от Москвы до Тольятти и поделился своими впечатлениями от поездки.
Внимание политика было обращено на два вопроса — автомобили и дороги. Если первым пунктом министр остался доволен, то к состоянию дорожного покрытия, в частности, федеральной трассы М-7 «Волга», возникли претензии.
— Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили, — заявил политик в кулуарах проходящего в Тольятти форума моногородов.
Он также подчеркнул, что Министерство экономического развития России подготовит доклад для совещания с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которого будет поднят вопрос о необходимости либо возведения новой платной автострады между столицей и Казанью, либо реконструкции М-7.
При этом Орешкин выразил уверенность, что в первую очередь стоит заняться существующей трассой. Новая же может стать «дополнением к тому, что у нас сейчас есть».
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