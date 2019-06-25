Глава Минэкономразвития рассказал о будущем глобальном кризисе
Министр экономического развития России Максим Орешкин поделился своим видением следующего глобального экономического кризиса.
По мнению Орешкина, сам характер кризиса станет иным — произойдет смещение от финансовых кризисов к затяжному замедлению экономического роста при высокой инфляции.
Особенностью такого кризиса глава Минэкономразвития назвал сокращение эффективности мировой торговли из-за повышения таможенных тарифов и активизации других барьерных методов. Орешкин назвал это явление обратным разматыванием клубка глобализации.
Что касается российской экономики, она готова к следующему кризису гораздо лучше, чем в 2008 или 2014 годах, цитирует министра РИА Новости.
Тем временем специалисты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) прогнозируют спад российской экономики в ближайшие несколько месяцев.
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