Саперный «Коршун» надежно «ловит» любой боеприпас
Группы разминирования инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) в первом полугодии 2019 года обезвредили около 5000 взрывоопасных предметов.
Все обнаруженные и обезвреженные боеприпасы — времен Великой Отечественной войны. Как правило, их находили при проведении строительных работ. Заявки армейским саперам чаще всего поступали в Калининградской, Ленинградской и Московской областях. В числе опасных находок больше всего артиллерийских снарядов и минометных мин различных калибров.
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, для проведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов в воинских частях на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов сформировано более сорока групп разминирования. Личный состав этих подразделений прошел специальную подготовку и допущен к работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Все группы оснащены новейшим оборудованием и специальной техникой. Например, не так давно поступивший на вооружение инженерно-саперных подразделений ЗВО новый неконтактный миноискатель взрывных устройств «Коршун» способен работать на больших дальностях. Это локатор нелинейного типа, предназначенный для решения широкого комплекса задач по обнаружению опасных предметов. «Коршун» гарантированно обнаруживает любые взрывоопасные «сюрпризы» в грунте, в строительных конструкциях, снегу и в воде. Он «ловит» даже проблемные для других типов миноискателей пластиковые мины, находя их по электронным элементам взрывателей.
Также на вооружении у военных инженеров Западного военного округа состоят современные миноискатели типа ИМП-С. Помощь в поиске боеприпасов саперам оказывают и входящие в состав групп разминирования специально обученные собаки.
Читайте также: Мотострелки ЗВО в ходе учений уничтожили «террористов», устроивших засаду