Агента 007 в продолжении бондианы сыграет темнокожая женщина
Нового агента 007 в фильме «Джеймс Бонд» сыграет актриса из Великобритании Лашана Линч. Кинокартина станет 25-ой в легендарной ленте бондианы.
Тем не менее сообщается, что девушке достанется роль не Бонда, а другого персонажа, которому должны передать заветный номер 007.
— Бонд — по-прежнему Бонд, но как агента 007 его заменила роскошная женщина, — рассказали в источнике издания Daily Mail.
Как стало известно, всеми любимый главный герой в новом фильме отправляется на пенсию. Он уезжает на Ямайку, откуда его вызывают на задание. Кроме того, спецагенту явно приглянется героиня Линч, но сама девушка окажется строптивой и будет всячески избегать сближения с ним.
Съемки картины происходят в Италии и Великобритании. Продолжение «Джеймса Бонда», по предварительным данным, выйдет в прокат 8 апреля 2020 года.
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