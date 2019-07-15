Принц Гарри и Меган Маркл подружились с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
• 05:17 • 15 июля 2019
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Принц Гарри и Меган Маркл вместе посетили премьеру фильма
Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/?utm_source=ig_embed
Супруги Меган Маркл и принц Гарри подружились с певицей Бейонсе на премьерном показе фильма «Король Лев» в Лондоне. На видео, опубликованном в Сети, видно, как королевская пара подходит к исполнительнице и обнимает ее.
Певица Бейонсе отвечает им взаимностью, и они еще какое-то время продолжают общаться.
Исполнительница была приглашена на премьеру «Короля Льва» как один из создателей фильма. Она записала для картины саундтрек. Бейонсе сопровождал ее супруг Джей-Зи, сообщает издание Oprah Magazine.
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