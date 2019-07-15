Подводный тоннель для газопровода проложили под Москвой-рекой
В районе Нагатинской набережной продолжается реконструкция газопровода-дюкера «Автозаводский». Специалисты АО «МОСГАЗ» завершили строительство железобетонного тоннеля под дном Москвы-реки на глубине более 10 метров, сообщили в пресс-службе компании.
Дюкер «Автозаводский» - первый объект в рамках масштабной программы реконструкции подводных газопроводов Москвы. Газопровод, состоящий из двух ниток диаметром 700 мм, протяженностью более 500 метров — опорная хорда кольцевого газопровода среднего давления, обеспечивает газом ТЭЦ-9, КТС № 18 ПАО «Мосэнерго», РТС «Нагатино» и КТС «Нижний Котлы» ПАО «МОЭК», промышленные и коммунально-бытовые объекты ЮАО, ЮВАО и ЦАО. Реконструкция дюкера позволит построить нитку диаметром 820 мм и длиной более 300 метров.
Работы на дюкере начались 29 июня, но уже сейчас понятно, что реконструкции идет с опережением графика. В ближайшие дни МОСГАЗ начнет строительство специального защитного стального футляра в тоннеле под Москвой-рекой для последующей установки в нем стальной трубы газопровода, параллельно с этим стартует запуск тоннелепроходческого комплекса для реконструкции второго дюкера «Даниловский», а также на газопроводе-дюкере «Новодевичий» (у дома 22 по Бережковской набережной). Здесь уже ведется подготовка к реконструкции.
Все докеры Москвы оснащаются современной модернизированной системой контроля загазованности среды с дистанционным выводом в центральное диспетчерское управление МОСГАЗа, автоматизированными запорными устройствами для оперативного перекрытия с центрального диспетчерского управления компании подачу газа на проблемном участке.
Реконструкция дюкеров «Автозаводский» и «Даниловский» будет закончена уже в этом году.
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