Матч «Зенит» — «Тамбов» стал самым посещаемым в первом туре РПЛ
• 12:51 • 15 июля 2019
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«Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
Фото: https://www.instagram.com/zenit_spb/?hl=ru
Матч между «Зенитом» и «Тамбовом» в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в первом туре Российской премьер-лиги, сообщает издание «Невские Новости».
Матч прошел 14 июля на «Газпром Арене». Его посетили более 46 тысяч зрителей. Победу одержал петербургский клуб со счетом 2:1. Голы забили Ерохин и Дзюба.
На игре «Спартака» и «Сочи» присутствовали 29 892 человека, матч между «Ахматом» и «Краснодаром» смотрели на стадионе 27 535 зрителей.
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