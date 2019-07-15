Валентина Матвиенко рассказала, что нужно для счастливой жизни
• 14:06 • 15 июля 2019
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В ходе выступления на форуме «Территория смыслов» сенатор призналась, что считает себя счастливым человеком по двум причинам
Фото: Официальный сайт президента РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие счастливой жизни.
В ходе выступления на форуме «Территория смыслов» сенатор призналась, что считает себя счастливым человеком по двум причинам.
— Счастье для меня — это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов. Счастье — в гармонии, у меня замечательная семья: сын, внучка, — пояснила Матвиенко.
Она также отметила, что за 47 лет работы она всегда была востребована. Помимо прочего, председатель Совфеда выразила благодарность семье за поддержку. Об этом пишет ТАСС.
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