Юрий Шатунов отправился на реабилитацию после операции
Российского певца и бывшего вокалиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова выписали из больницы в понедельник, 15 июня. Теперь ему предстоят отдых и восстановление у моря.
— Юра в ближайшее время с семьей отправится в Сочи на реабилитацию, — сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов порталу «РИА Новости».
Также, он сообщил, что на пляжном курорте Шатунов пробудет все оставшееся лето. После реабилитации певец вновь отправится на гастроли, начало которых приходится на 10 октября.
Напомним, что певец был госпитализирован в столице 2 июля после своего большого концертного тура. Чтобы спасти знаменитость, врачи провели операцию от воспалительного процесса гайморовой пазухи. После этого Шатунов в течение двух недель находился в медицинском учреждении.
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