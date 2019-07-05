Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали после гастрольного тура
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали. О проблемах со здоровьем артиста «Вечерней Москве» рассказал директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
Первоначально, уточняет представитель певца, во время гастролей он пожаловался на резкую зубную боль. 2 июля, во вторник, потребовалась госпитализация. В больнице после рентген-обследования у него был обнаружен воспалительный процесс левой гайморовой пазухи.
— 4 июля его прооперировали под общим наркозом, операция прошла успешно. Сегодня [5 июля — прим. «ВМ»] врачи дадут оценку его состоянию, — рассказал Кудряшов.
Он добавил, что, согласно прогнозам медиков, в больнице артист проведет еще неделю. После ему удалят воспаленный зуб.
Также отметим, что следующий гастрольный тур Шатунова запланирован на осень 2019 года.
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