Игровые площадки нового формата появятся в семи районах Центрального округа
В рамках проекта «Биржа торгов», созданного Департаментом по конкурентной политике, была представлена закупка на проведение работ по установке малых архитектурных форм в Центральном административном округе Москвы, сообщает сайт Информационного центра правительства Москвы.
До октября в семи районах округа будут установлены игровые площадки нового формата, уличные тренажеры и новые места для отдыха, которыми смогут воспользоваться жители 75 улиц.
— Игровое оборудование нового поколения, которое закупает Москва, включает в себя тренажеры для командных игр, развития логики, тренировки навыков счета и чтения. Закупкой также предусмотрена установка 36 разнообразных качелей, более 20 многофункциональных игровых комплексов, а также многочисленные карусели, спортивно-игровые элементы, — сказал руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Он отметил, что в последние десятилетия произошла эволюция игровых детских пространств в городе. По словам Дегтева, у рынка игрового оборудования есть стимул развиваться во многом потому, что продукция отвечает высоким запросам горожан.
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