Как паломники отпраздновали принесение мощей святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя открыт доступ к мощам муромских святых, супругов Петра и Февронии. Святыня пробудет здесь неделю. На торжественной службе побывала корреспондент «Вечерней Москвы».

Оказалось, что это событие — не рядовое для православных москвичей.

— Это первое в многостолетней истории поклонения святым мощам Петра и Февронии перемещение их из Свято‑Троицкого женского монастыря в Муроме, — рассказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

Решение привезти мощи в «престольный град», как рассказал Александр Волков, связано с тем, что в наше время, когда семья подвергается разрушению и деформации, необходимо переосмыслить свое отношение к браку, подумать о его ценности и необходимости сохранения. Именно для укрепления семейных ценностей и привезены эти святыни по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Специально для транспортировки и хранения мощей была изготовлена новая рака, в которой накануне они прибыли спецрейсом из Мурома. Ковчег покрыт сусальным золотом.

Святыню встречали сотни верующих и десятки священников Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Святыню встречали сотни верующих и десятки священников. Очередь поклониться мощам выстроилась у храма Христа Спасителя за несколько часов до молебна.

Сюда шли и стар, и млад. Много было женщин в положении. Православные волонтеры занимались тем, что направляли потоки посетителей и помогали сориентироваться людям в храме. Иностранные туристы — китайцы, итальянцы, французы, испанцы и многие другие — для которых посещение храма Христа Спасителя в числе обязательных в экскурсионном маршруте, также терпеливо дожидались православной службы.

Посетительница Антонина Федорова приехала из Королева. Она прожила в браке с мужем-железнодорожником 30 лет, и в их жизни, как она сама признается, бывало всякое. Но поклониться мощам она решила ради дочери.

— В свое время молилась всем святым угодникам о том, чтобы у нее была устроена личная жизнь. И Таня вышла замуж. А сейчас хочу помолиться, чтобы Бог даровал нам внуков. Дочь тоже приедет, только в другой день. Мне кажется, важно просить не только о том, чтобы наладилась семейная жизнь, но и о сохранении мира в существующей семье, — сказала Антонина Николаевна.

Святые Петр и Феврония почитаются Православной церковью как образец христианского супружества Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ровно в 15 часов раздался звон колоколов, и под хоровое пение в храм внесли раку, напоминающую небольшой саркофаг. Кстати, по преданию, Петр и Феврония завещали похоронить их вместе, но воля не была выполнена. Через какое-то время их тела обнаружили в одном захоронении. С тех пор они всегда вместе.

Торжественный молебен длился полчаса. По завершении его митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к верующим с архипастырским словом, в котором отметил, что князь и княгиня Муромские пришли в Московский храм, чтобы наградить верующих «той благодатной силой, которая даст возможность изменить свое человеческое «я» и спокойно продолжить тот жизненный подвиг, на который вступили семейные люди, не потеряв друг друга».

Далее, все желающие могли подойти и поклониться мощам. Православные расходились из храма в приподнятом настроении.

— Это не просто праздник, это торжество радости для всех жителей, ведь не каждый может поехать в Муром за 300 километров от Москвы. А Петр и Феврония — это образец семейной жизни, на который должен равняться каждый верующий. Жители-то Мурома знают, а мы, москвичи, еще услышим немало историй об исцелениях, счастливых супружеских союзах и рожденных детках после поклонения святым мощам, — рассказал протоиерей храма Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне, отец Димитрий (Медведев), принимавший участие в торжественном молебне.

Торжественный молебен длился полчаса Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Очередь к мощам святых с 15 июля будет формироваться с 8:00 до 20:00 со стороны станции метро «Парк Культуры» и пройдет по Пречистенской набережной и Соймоновскому проезду, улице Волхонка до центрального входа в храм Христа Спасителя.

Каждый день богослужение будет начинаться в 15:00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков:

У нас огромный опыт по организации приезда святынь. В Москве создан штаб, город готов к приему паломников, организовано медицинское обеспечение, гарантирован общественный порядок, работает около трехсот волонтеров. При необходимости всегда в таких случаях организуется дополнительная очередь для родителей с детьми и маломобильных граждан. Доступ свободный: с понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00 ждем всех желающих поклониться мощам и помолиться за процветание семьи, своих семей и родственников.

СПРАВКА

Святые Петр и Феврония почитаются Православной церковью как образец христианского супружества. По преданию, Феврония, дочь бортника из рязанской деревни, излечила князя Петра от ужасного недуга, завоевав тем самым его сердце. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Петр и Феврония скончались в один день и час — 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года. Сейчас их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре города Мурома.

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