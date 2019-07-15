Деревянный особняк XIX века отреставрируют в центре Москвы
Здание XIX века по адресу: Кропоткинский переулок, дом 26 будет реконструировано. Мосгорнаследие уже выдало официальное разрешение на проведение работ, которые продлятся не более 2,5 месяца, рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы.
Особое внимание в ходе восстановительных работ будет уделено ремонту архитектурного декора. Фасады особняка украшают портик с ордерными элементами и лепным карнизом, а также окна и простенки — наличники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Деревянный одноэтажный дом был построен еще в 20-х годах позапрошлого века, в нем проживал ученый, историк и революционер-анархист, князь Петр Кропоткин. Сейчас в здании располагается посольство Палестины.
— Памятник в Кропоткинском переулке — выразительный образец деревянного ампира послепожарной Москвы с интересным лепным декором. В настоящий момент специалисты начинают расчищать фасады. Кроме того, запланированы штукатурные и малярные работы, ремонт и покраска оград. Также предстоит привести в порядок водосточную систему, — отметил глава столичного ведомства Алексей Емельянов.
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