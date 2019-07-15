Эксперты оценили возможность снимать наличные в российских магазинах
Эксперты положительно оценили появление возможности снимать наличные в магазинах по всей России.
Жители Российской Федерации смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране, сообщает издание «Известия» со ссылкой на заместителя главы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.
В настоящее время подобная услуга запущена в тестовом режиме в ряде регионов нашей страны. По мнению Войлукова, удобство подобной услуги особенно оценят жители деревень и малонаселенных пунктов.
Заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин считает, что нововведение принесет пользу держателям карт и предпринимателям. Новый сервис обеспечит финансовую доступность там, где недостаточно развита инфраструктура и нет достаточного количества банкоматов.
— Граждане смогут сразу совмещать и покупки, и снятие наличных, что очень удобно и способствует повышению лояльности клиентов, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что выгоду от новой услуги получат все: банки смогут расширить количество клиентов, торговые точки смогут получать небольшую комиссию за услугу.
— Я думаю, что основная выгода заключается в том, что появляется новая возможность получить финансовую услугу в широком доступе, — отметил он в комментарии RNS.
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