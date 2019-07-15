Россияне смогут снимать наличные в кассах магазинов
В России планируется расширить эксперимент по снятию наличных средств с банковских карт на кассах в магазинах.
В настоящее время в эксперименте участвуют только жители малонаселенных пунктов, но в скором времени такая возможность появиться у покупателей по всей стране. Снимать деньги в магазине можно будет при обязательном условии покупки чего-либо, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России Алексея Войлукова.
Эксперты отметили, что такие нововведения положительно скажутся на торговых сетях, так как магазины смогут таким образом отбить расходы на эквайринг. Однако другие специалисты высказываются, что принуждение к совершению покупок ради снятия наличности идет в разрез с правилами Ассоциации банков России, которая проводит эксперимент.
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