Благоустройство Детского Черкизовского парка завершат до конца месяца
Текущие работы по благоустройству Детского Черкизовского парка могут быть закончены до конца июля. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.
— В ходе работ по благоустройству на территории парка создан кластер альтернативных видов спорта площадью более четырех тысяч квадратных метров. Здесь полностью завершили работы по устройству скейт-парка и памп-трека. Подходят к завершению работу по обустройству всей необходимой инфраструктуры для проведения тренировок, — рассказали в пресс-службе.
Комплексное благоустройство и озеленение парка осуществляется на территории площадью более 14 гектаров. Всего на территории парка обустроят шесть площадок, предназначенных для занятия различными видами спорта.
Кроме того, специалисты почти завершили работы по реконструкции регбийного поля общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. На нем осталось установить ворота для регби и ограждение, передает Агентство городских новостей «Москва».
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