«Лежачий небоскреб» в Хорошевском районе начнут строить в конце года
Работы по строительству «лежачего небоскреба» в Хорошевском районе столицы начнутся в конце текущего года. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Москомархитектуры.
— Новый ЖК станет частью проекта по развитию промышленных территорий и интеграции их в современную городскую среду. Особенностью комплекса станет паркинг-скалодром и сити-хаусы - двухэтажные пристройки к основному объему здания, с эксплуатируемыми кровлями-террасами, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Образ так называемого «лежачего небоскреба» будет сформирован за счет сочетания кирпича ручной формовки и деревянных панелей. Кроме того, в комплексе будет использована архитектурная подсветка теплых янтарных оттенков.
Новый комплекс расположен в пешей доступности от станции метро «Октябрьское поле» и станций «Зорге» и «Хорошево» Московского центрального кольца, передает Агентство городских новостей «Москва».
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