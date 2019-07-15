Бесплатные онлайн-курсы по истории искусства запустят в ГМИИ имени Пушкина
Государственный музей изобразительных искусств имени А. Пушкина запустит рассчитанную на широкий круг слушателей онлайн-платформу по истории искусства. Она начнет свою работу 29 июля, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
— Просветительский проект «Академия Пушкинского» предоставляет возможность бесплатно пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства всем желающим, в том числе слушателям, проживающим за пределами Москвы, а также тем, кто не может посещать лекции по состоянию здоровья, — рассказали в пресс-службе музея.
Сообщается, что программа будет состоять из трех разделов в зависимости от возраста и подготовки слушателей. Так, дети и их родители смогут посетить раздел «Пушкинский Kids», в котором собраны разнообразные познавательные материалы об искусстве в доступной для ребят форме.
В дальнейшем проект «Академия Пушкинского» планирует представить углубленные курсы, посвященные основным периодам мировой истории, таким как Античность, Древний Египет, Возрождение и Средневековье. Кроме того, будут организованы курсы, посвященные уникальной коллекции графики ГМИИ имени А. Пушкина, передает агентство городских новостей «Москва».
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