Москвичам покажут картины испанских импрессионистов
Музей русского импрессионизма приглашает жителей столицы посетить выставку полотен испанских импрессионистов, которая откроется с 10 октября. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.
— Первая в России масштабная испанская экспозиция рубежа XIX–XX веков познакомит публику с творчеством 18 испанских художников, которые работали бок о бок с французскими импрессионистами, участвовали в первых выставках нового для 1880-х годов направления в европейском искусстве, — указано в сообщении.
Посетители выставки «Импрессионизм и испанское искусство» смогут увидеть 57 живописных работ, графику и скульптуры из 14 музеев Испании и частных коллекций, а также две картины из ГМИИ имени Александра Пушкина, передает агентство городских новостей «Москва».
Экспозиция продлится до 26 января 2020 года.
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