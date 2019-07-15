Аэропорт Внуково озвучил число раскрываемости преступлений за шесть месяцев
Процент раскрываемости преступлений в аэропорту Внуково за первые шесть месяцев 2019 года составил 73,3 процента. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани со ссылкой на данные линейного отдела МВД России в аэропорту.
Отмечается, что оперативно-профилактические мероприятия позволили снизить количество хищений более чем на 11 процентов. Кроме того, за январь-июль текущего года не было совершено тяжких или особо тяжких преступлений против личности. Всего за полгода в линейный отдел МВД России во Внуково поступило более 1400 заявлений или иных сообщений о происшествиях.
Тем не менее, за указанный период отмечен рост некоторых административных правонарушений. В частности, количество мелких хулиганств увеличилось на 37 процентов, употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах — на 10 процентов. Также более 400 граждан иностранных государств нарушили миграционное законодательство.
Всего в аэропорту было проведено около 1200 дополнительных оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий. В ходе рейдов было проведено более 33 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, более 1300 предметов. В ходе проверок было задействовано около 1500 служебно-розыскных собак, пишет агенство городских новостей «Москва».
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