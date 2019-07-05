Позитивные результаты: столичная полиция подвела итоги работы с начала года

Главное управление МВД России по Москве на расширенном заседании коллегии объявило итоги первого полугодия 2019 года. Доклад слушал и корреспондент «Вечерней Москвы».

Подведение итогов — не только обсуждение успехов, но и пища для рассуждений. Та точка отсчета, от которой нужно двигаться к еще более высоким результатам. С докладом выступал начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

Результаты по многим пунктам более чем позитивные. Сократилось количество грабежей и разбоев, снизилось число угонов и квартирных краж. Преуспела столичная полиция и в противодействии организованной преступности. За шесть месяцев ведомства раскрыли свыше 3,5 тысячи нарушений закона, которые были совершены организованными преступными группировками. А около тысячи их лидеров и активных участников задержаны. За докладом на коллегии пристально наблюдал первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.

— Оперативная обстановка в столице Российской Федерации остается стабильной, — подчеркнул Александр Горовой. — Гарнизон Главного управления выполняет и справляется с поставленными задачами. Хотел бы поблагодарить наших коллег из других правоохранительных и надзорных ведомств за тот уровень взаимодействия, который Центральный аппарат министерства отмечает на столичной земле.

За шесть месяцев ведомства раскрыли свыше 3,5 тысячи нарушений закона, которые были совершены организованными преступными группировками Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Горовой остановился на проблемах миграции. Всего за полгода на учет в столице поставили 1,8 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Столь высокая цифра повлекла за собой незначительное увеличение нарушений миграционного законодательства — всего на 3,3 процента.

— Москва в плане экономики, инвестиций, социума продолжает оставаться основным субъектом, привлекающим иностранную рабочую силу. Ее профицит заставляет нас жестче контролировать миграционные потоки. Более 13 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства были выдворены за пределы России, и им закрыт въезд на территорию нашей страны. Я попрошу этот тренд выдерживать. Мы ко всем национальностям подходим одинаково, но в первую очередь учитываем вопросы безопасности государства и уважительного отношения к требованиям законодательства нашей страны, — сказал Александр Горовой.

Снизить число преступлений в Москве помогает и система «Безопасный город». Благодаря ей оперативники раскрыли более двух тысяч правонарушений. Безопаснее стало и на дорогах города: количество аварий за шесть месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 2,7 процента.

— Это следствие решений вопросов организации движения в системном плане. Некоторые политики, работая над своим имиджем, критикуют те или иные подходы к этому вопросу. МВД одобряет позицию и политику Москвы в вопросах организации дорожного движения, создания парковочного пространства, разведения транспортных потоков на разных уровнях, строительство большого количества выносных хорд на МКАДе, что в итоге создает удобство для жителей и гостей столицы, — сказал Александр Горовой.

Первый заместитель министра МВД затронул тему незаконного оборота наркотиков.

— Наш личный состав должен четко понимать, что это угроза национальной безопасности, демографии, угроза молодому поколению нашей страны. Законодатель уже достаточно либерально подошел к оценке деяния, связанного с хранением и немедицинским потреблением наркотиков. Вопросы же сбыта должны жестко, но законно нами пресекаться, — резюмировал Горовой.

Комментарии экспертов

Олег Баранов, начальник Главного управления МВД России по Москве:

— Важную роль в профилактике и раскрываемости преступлений также играет городская система видеонаблюдения. В этом году с помощью камер раскрыто на 14 процентов преступлений больше. В том числе 24 убийства, 61 факт тяжкого вреда здоровью, 116 разбойных нападений, 47 краж автомобилей. Введена в эксплуатацию протестированная на чемпионате мира по футболу система по распознаванию лиц, посредством которой задержано уже 33 лица, находящихся в федеральном розыске. Здесь хочу отметить ту помощь, которую Главному управлению оказывает правительство Москвы. Кроме того, планом предусмотрена модернизация сетевой, информационной и коммуникационной инфраструктуры.

Инна Святенко, председатель комиссии по безопасности Московской городской думы:

— Город становится безопаснее. У нас освещенные улицы, появляются новые общественные пространства для прогулок, обеспечивать порядок помогает система видеонаблюдения. Москва полна людьми и днем, и ночью. Главное, что люди на прогулке даже в вечернее время суток чувствуют себя спокойно. Свои результаты дает и «Безопасный город». Мы отмечаем снижение количества случаев превышения скоростного режима именно потому, что водитель знает, что его могут обнаружить за нарушением правил дорожного движения. Важно, что система помогает следить за порядком в жилом секторе. Благодаря камерам снизилось количество преступлений во дворах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За первые шесть месяцев столичные ведомства достигли прогресса в разных областях обеспечения безопасности. К примеру, на 4,9 процента снизилось число грабежей, на 20 инцидентов сократилось число разбоев. Всего за первые полгода таких случаев — 342. Уменьшилось и количество угонов. За первые полгода, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, таких инцидентов стало меньше на 229 эпизодов.

Успех и в противодействии коррупции и экономическим преступлениям. Так, за шесть месяцев было выявлено более 8,4 тысячи случаев, из которых 3,4 тысячи — в крупном и особо крупном размере. Сумма возмещенного ущерба при этом достигла внушительной суммы 14,5 миллиарда рублей. В итоге за первые полгода к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 461 лицо.

При содействии коллег из других силовых ведомств было пресечено 24 преступления террористической направленности, что на пять больше, чем за шесть месяцев предыдущего года.

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