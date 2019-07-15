Мосгоризбирком пригласил на личный прием кандидатов в депутаты
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов приглашает на личный прием всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, где они смогут лично выразить все замечания по работе окружных избирательных комиссий.
— Я предлагаю кандидатам встретиться и поговорить. Обсудить существующие вопросы, постараться снять все претензии и устранить недопонимание. Я готов встречаться со всеми в формате личного приема, кто готов конструктивно обсуждать ход кампании и имеет конкретные предложения и замечания. Понедельник — приемный день председателя комиссии. С 15:00 я готов встречаться и приглашаю всех желающих. — передает слова Горбунова официальный сайт Мосгоризбиркома.
Прием председателя комиссии пройдет в порядке живой очереди, совещания и коллективные обсуждения не предусмотрены.
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