Более 180 кандидатов зарегистрированы на выборы в Мосгордуму
• 12:40 • 15 июля 2019
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Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября
Фото: Антон Белицкий, «Вечерняя Москва»
В Московской городской избирательной комиссии сообщили о регистрации 187 человек на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам председателя Мосгоризбиркома Валентины Горбуновой, всего 292 человека сдали документы для регистрации, девять из которых получили отказ.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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