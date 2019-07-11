Глава Мосгоризбиркома отметил непредвзятое отношение участковых избирательных комиссий к кандидатам

Участковые избирательные комиссии (УИК) Москвы максимально объективно относятся ко всем кандидатам-самовыдвиженцам без исключения. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, процесс проверки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы выстроен максимально прозрачно. Все сведения проверяются через государственную автоматизированную систему ГАС «Выборы».

— Через систему ГАС-выборы проверяют достоверность адресов, относящихся к округу, ведь границы округа иногда включают в себя, к примеру не всю улицу, а часть домов на ней, также люди меняют фамилии, переезжают, умирают, наконец, — пояснил Валентин Горбунов.

При этом данные в этой системе, по его словам, обновляются каждый месяц. В случае, если есть сомнения в достоверности подписей, то от лица окружной избирательной комиссии (ОИК) отправляется запрос в Федеральную миграционную службу. Оттуда приходит официальный ответ о том, действительны ли указанные в подписном листе данные.

— А когда будет результат, ОИК обязательно известит кандидата, — сообщил председатель Мосгоризбиркома.

Прокомментировал Валентин Горбунов и прозвучавшие ранее в ряде СМИ сообщения о политическом заказе на снятие с выборов сильных несистемных кандидатов. Это, по его словам, в первую очередь, говорит о неуверенности самих кандидатов.

Такая истерия свидетельствует о неуверенности самих кандидатов.

— Можно обсуждать конкретные решения, когда будут выданы документы об отказе. Возможно, у кандидатов есть какие-то внутренние проблемы, которые заставляют думать, что им откажут в регистрации, — сказал Валентин Горбунов.

Отметим, что прием подписей избирателей от кандидатов Мосгоризбирком завершил в конце прошлой недели. В общей сложности требовалось собрать порядка 5 тысяч подписей. Все данные о тех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые прошли регистрацию, станут известны не позднее 16 июля.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года по 45 одномандатным округам. На них запланировано проведение эксперимента о дистанционном электронном голосовании. Участие в нем примут жители трех избирательных округов: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Наблюдать за ходом голосования будут волонтеры Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму.

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