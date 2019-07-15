Молодые летчики взлетели на «Медведях»

Летно-тактическое учение с эскадрильей стратегических ракетоносцев Ту-95МС прошло в сложных метеорологических условиях.



Дальняя авиация - важнейший компонент стратегических ядерных сил России, основная ударная сила ВВС. Ее основной задачей следует считать как ядерное, так и неядерное сдерживание вероятных противников. В случае начала войны она будет выполнять задачи по снижению военно-экономического потенциала противоборствующей стороны, поражению важных военных объектов, нарушению государственного и военного управления.

Основу самолетного парка дальней авиации составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР. Все они находятся в отличном техническом состоянии, а летчики дальней авиации постоянно проводят тренировки по боевой готовности.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения Воздушно-космических сил Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, на прошедшем учении экипажи выполнили задачи по перелету на другой аэродром, дозаправке топливом в воздухе, а также условному нанесению авиационного удара по наземным объектам «противника». Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС (по классификации НАТО – Bear, «Медведь») проходили в дневное и ночное время над территорией нескольких регионов на территории дислокации войск Западного и Центрального военных округов, где в настоящее время температурный режим очень изменчив, повсюду низкая облачность и обильные осадки.

Всего в полетах в рамках летно-тактического учения было задействовано до 10 экипажей стратегических ракетоносцев и самолетов-заправщиков. К полетам в сложных метеорологических условиях были привлечены, в том числе, и молодые летчики, выпускники военных авиационных училищ 2017-2018 годов. Они вошли в состав экипажей самолетов Ту-95МС в качестве помощников командиров экипажа, штурманов и бортовых специалистов. Все экипажи стратегических ракетоносцев выполнили поставленные задачи успешно.

Читайте также: Саперный «Коршун» надежно «ловит» любой боеприпас