Тренер Андрей Ивашкевич: Брейк-данс всецело захватил столицу

В рамках «Чертаново УрбанФест-2019» состоялся турнир по брейк-дансу. В интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» организатор турнира, московский учитель физкультуры, 33-детний тренер по брейк-дансу, а в прошлом совершенно чумовой b-boy Andy-S. Андрей Ивашкевич рассказал о невероятной популярности этого олимпийского вида спорта в Москве.

То, что творит на танцполе победительница многих всероссийских соревнований, 19-летняя москвичка Софья Попова – уму непостижимо и описанию детальному не поддается.

В ее исполнении брейк – это не танец, это бушующее пламя, огонь, пожар из прыжков, «скруток», всевозможных технических элементов невероятной сложности. Я бы назвал это чудо «последним танцем Пеппи Длинныйчулок». Зрелище завораживающее.

Судя по таким выступлениям на «УрбанФест» в Чертаново и победе 18-летнего россиянина Сергея Чернышева в прошлом году на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в брейк-дансе, у российских ребят отличные шансы завоевать медали на летних Олимпийских играх в Париже-2024, где в программе соревнований впервые будет представлен этот вид спорта.

О том, как брейк-данс дотанцевался до такого уровня в России и Москве, корреспонденту «ВМ» рассказал тренер Софьи Поповой, главный организатор турнира по брейк-дансу на «УрбанФест-2019», уроженец и житель Чертаново Андрей Ивашкевич. Помимо тренерской работы, этот обладатель четырех дипломов о высшем образовании и удивительно активный молодой человек преподает физкультуру в московской школе.

Кто-то говорит, что брейк в Россию приехал с Запада, а потом был культовый советский фильм «Курьер», из которого страна узнала об этом танце Фото: из личного архива Андрея Ивашкевича

– Андрей, сколько вы занимаетесь брейком?

– Танцую его уже 20 лет. Начал еще учась в средней школе, нас было тогда 15 товарищей, влюбленных в этот танец, но 15 лет назад из этой группы остался на танцполе я один. Когда мы начинали танцевать брейк-данс в Москве, в России не было Интернета, и сотовые телефоны являлись редкостью. Поэтому информации о том, как надо танцевать брейк-данс, собирали по крохам, но, тем не менее, считали себя крутыми b-боями. Конечно, делали мы тогда полную ерунду, как говорится, валялись по полу. Продолжалось это до тех пор, пока мы не увидели, как танцуют настоящие b-бои из команды, выступавшей под эгидой Фонда развития танцевальной культуры. Это было начало 21 века… Я хотел создать команду, занять места призовые на международных соревнованиях по брейку. Много сил я потратил на это, но команда постоянно распадалась. Теперь понимаю, что лучше бы я занимался сольным развитием, думаю, достиг бы гораздо большего. Да, у меня есть локальные победы на московских турнирах, в международных соревнованиях участвовал, но в свое время мог бы достичь большего. Теперь меня окрыляют успехи учеников.

– В России популярны разговоры о том, что брейк-данс придумали афроамериканцы в Нью-Йорке, насмотревшись на пируэты танцоров хора имени Александрова, приезжавшего на гастроли в США. Так кто был раньше, курица или яйцо?

– Многие наши ветераны говорят, что в арсенале танцоров ансамбля имени Александрова были различные присядки, гопаки и так далее. Американцы эти движения скопировали, добавили что-то свое и назвали брейк-дансом. Кто-то говорит, что брейк в Россию приехал с Запада, а потом был культовый советский фильм «Курьер», из которого страна узнала об этом танце. Мне хотелось бы верить в российские корни брейк-данса, но докопаться до них, наверное, нереально.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Спокойно сидеть на месте не могу, хочется двигаться, развиваться, рассказал Андрей Ивашкевич Фото: из личного архива Андрея Ивашкевича

– Вам 33, когда вы закончили активно выступать на танцполе?

– Последние три года практически не соревнуюсь. Потому что не могу уже делать то, что делал в 17, 20 и даже в 25. Где-то в 27 лет соревновательный потенциал закончился. Все вроде бы на месте, мысль свежая идет во время танца, фантазия, хочется взорвать танцпол и зрителей, а здоровье уже не позволяет. Потому что были маленькие и большие травмы. По уровню нагрузки на организм многие сравнивают занятия брейком с акробатикой, спортивной гимнастикой. В брейке необходима хорошая физподготовка, прежде всего для выполнения силовых, координационных элементов. Нужно суметь удержать в воздухе свое тело на одной ладони, локте, голове. Поэтому танцевать брейк на полную катушку 20 лет – очень сложно.

– На Олимпийских играх в Париже в 2024 году будут разыграны медали в брейк-дансе. Как вы считаете, брейк – это спорт или танец?

– Это серьезная тема для разговора. Кто-то говорит, что брейк – это только творчество, только танец и никаким спортом не является и являться не может. Другие считают, что все-таки спорт. Брейк стал настолько популярен, развился по всему миру, что дух захватывает. Когда я открывал школу брейк-данса в 2006 году, в Москве было всего пять-семь таких заведений, а сейчас их сотни, в них занимаются тысячи юных москвичей. Брейк-данс всецело захватил столицу.

В прошлом году брейк был опробован на юношеских Олимпийских играх в Аргентине. Девочка из Владимира заняла там четвертое место, а у юношей первую золотую олимпийскую медаль завоевал наш парень из Воронежа Сергей Чернышев. На мой взгляд, это здорово, что брейк вошел в программу Олимпийских игр, а кому не нравится – придется смириться.

В брейке необходима хорошая физподготовка, прежде всего для выполнения силовых, координационных элементов Фото: из личного архива Андрея Ивашкевича

– По каким критериям судьи оценивают выступления спортсменов на соревнованиях по брейк-дансу?

– Это техника (чистота исполнения базовых элементов), оригинальность и попадание в музыку, ну и, конечно, харизма танцора. Я считаю, что у нашей страны больше перспективы в брейк-дансе. В Воронеже, Ижевске, Москве и Владимире отличные школы.

– Помимо тренерской деятельности вы преподаете физкультуру в школе в Бирюлеве. Учитель физкультуры – это звучит гордо?

– Для меня – безусловно. Мои ученики – победители столичной Олимпиады по физической культуре. Я педагог высшей категории, у меня четыре высших образования, три из которых – педагогические. Я очень люблю свою профессию, детей, хотя они тоже бывают разными. Ну и надо зарабатывать на жизнь, кормить семью. Мои родители пенсионеры, жена уже год в декретном отпуске. Я преподаю, общаюсь с молодежью, участвую в куче проектов. Хотелось бы сделать что-то еще более существенное для любимого города и родного района Чертаново.

– Зачем вам это нужно делать жизнь лучше?

– Тут все зависит от воспитания родителей, уровня образования, интеллекта, жизненной позиции. Я с детства ужаленный спортом в пятую точку, в 18 лет стал кандидатом в мастера спорта по мини-футболу. Чем только не занимаюсь. И на сноуборде катаюсь, с турников не слезаю. Спокойно сидеть на месте не могу, хочется двигаться, развиваться. Для осуществления этих проектов подтягиваю друзей, учеников. Я гиперактивный и другим себя не представляю.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Здорово, что брейк вошел в программу Олимпийских игр, а кому не нравится – придется смириться, считает Андрей Ивашкевич Фото: из личного архива Андрея Ивашкевича

– Во сколько лет ребенку пора начать заниматься брейк-дансом?

– В школу брейкинга «Бруклин моушен», где я тренирую ребят, мы проводим запись детей с семи лет, но есть такие педагоги, которые обучают и более юных москвичей. Записаться к нам может любой ребенок. Пусть не каждому из них посчастливиться выступить на Олимпийских играх, но занятия брейком помогут лучше понять себя, окружающий мир, выразить свое «я» в неповторимом танце.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Софья Попова, многократный победитель турниров по брейк-дансу

— Мне 19 лет, шесть из них я занимаюсь брейком, и всякий раз, выходя на танцпол, испытываю истинное наслаждение от свободы движений. Я пробовала себя в разных видах спорта, но ни одно из увлечений не приносило мне столько радости. Мне нравится осваивать и выполнять сложные технические элементы, но лично для меня брейк-данс, прежде всего, это танец, даже несмотря на то, что стал олимпийским видом спорта. Я благодарна своему тренеру Андрею Ивашкевичу за то, что он помогает мне расти в творческом плане и предлагает новые решения в исполнении танцевальных программ.

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