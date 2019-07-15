Москвичей пригласили на показ фильма Эйзенштейна под открытым небом
18 июля во дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» в рамках летнего городского проекта «Кино на пленэре» покажут фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» — одну из лучших советских кинолент. Эту картину изучают в киноакадемиях по всему миру, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Для съемок знаменитой сцены битвы немецких рыцарей с новгородскими войсками на «Мосфильме» специально построили бассейны, а в качестве льдин использовали куски пенопласта. Эпизод разыграли на асфальте, который был посыпан солью и мелом и покрыт стеклом.
Напомним, что бесплатные показы проходят каждый четверг в 20:30 на большом экране в сквере у дворца «Хорошево». На сеансах горожанам презентуют классику отечественного и мирового кинематографа.
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