«Лунная неделя» с лекциями и показами фильмов пройдет в Музее космонавтики
Сотрудники столичного Музея космонавтики проведут лекции, кинопоказы и презентации книг в рамках «Лунной недели». Серия мероприятий будет проходить с 18 по 21 июля. Встречи в Музее космонавтики приурочат к 50-летию с момента высадки первого человека на Луну.
Откроет серию мероприятий показ кинофильма «Секунды до прилунения». Картина посвящена израильской космической операции «Берешит».
Показом ленты встреча не закончится. После просмотра на возникшие у зрителей вопросы ответит популяризатор науки Виталий Егоров.
Через день, 20 июля, в Музее космонавтики состоится презентация книги Джеймса Хансена «Первый человек. Жизнь Нила Армстронга». Участие в мероприятии примут ученые, академики и не только. Интересный факт: в написании книги автору помогал сам легендарный Нил Армстронг.
В этот же день, как передает официальный сайт мэра Москвы, состоится специальный показ фильма «Аполлон-11», который посвящен первому успешному полету человека на Луну. Встречу проведут Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Лавейкин и научный сотрудник Музея космонавтики Александр Фарафонов.
Вход на все мероприятия либо бесплатный по предварительной регистрации, либо по билетам в указанное культурное учреждение.
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