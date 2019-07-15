Росздравнадзор выяснит причины гибели пациентки в столичном медцентре
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения займется выяснением причин инцидента со смертью пациентки во время сеанса массажа в одном из медицинских центров столицы. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
— Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом России разбирается в причинах инцидента, — указано в сообщении.
По факту произошедшего была начата доследственная проверка. Причины смерти будут уточнены в ходе судебно-медицинской экспертизы, передает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ранее сообщалось об обнаружении тела девушки 1989 года рождения в медицинском центре на улице Кастанаевская. У погибшей были обнаружены многочисленные точечные раны, похожие на следы уколов медицинской иглой.
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