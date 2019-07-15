Поклонская опровергла сообщения о связи с сектой царебожников

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что она была связана с сектой царебожников и теперь разорвала с ней отношения. Об этом она написала на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Поклонская якобы прекратила контактировать с сектой царебожников и лидером движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря, который находится в Екатеринбурге.

В ответ на это Поклонская потребовала СМИ «опомниться» и дать опровержение этой информации, в которой они «бесстыжим образом» ссылаются на интервью с ней, которого, по ее словам, не было. Также она пригрозила обратиться в суд.

Депутат добавила, что в ее окружении нет «осведомленных источников», на которых ссылались СМИ, а те, кто ими представлялись, не имеют к ней никакого отношения.

Секта царебожников служит идее о царе-искупителе, которая опирается на мысль о том, что народ должен каяться за смерть царя Николая II.

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