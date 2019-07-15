Специалисты отреставрируют граверный цех на Трехгорной мануфактуре
• 18:58 • 15 июля 2019
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Один из корпусов Трехгорной мануфактуры будет отремонтирован
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Начался ремонт здания граверного цеха на улице Рочдельской. Постройка конца XIX века входит в состав Трехгорной мануфактуры, как сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
По словам главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, специалисты приступили к расчистке фасадов здания для последующего восстановления кирпичной кладки. Специалисты полностью заменят кровлю здания, а также установят новые деревянные окна с исторической расстекловкой, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Работы планируется завершить к началу октября 2019 года.
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