Завершены противоаварийные работы в здании кинотеатра «Слава»
В здании кинотеатра «Слава», расположенном в столичном районе Перово, завершены противоаварийные работы. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.
— Здание кинотеатра «Слава» — уникальный памятник, переживший несколько пожаров и много лет находившийся в аварийном состоянии. Он не раз менял собственников, и наше ведомство долго добивалось проведения реставрации, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Сообщается, что новый правообладатель за последние 1,5 месяца провел комплекс первоочередных противоаварийных работ и приступил к научному изучению особенностей здания кинотеатра.
Скоро будет подготовлен проект реставрации, в соответствии с которым начнутся работы по сохранению здания, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, что кинотеатр «Слава» был возведен в 1954–1958 годах по проекту архитекторов Ивана Жолтовского и Николая Сукояна.
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