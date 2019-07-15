Певец Данко: Мне за 50, и я все жду, когда превращусь в старое чудовище

В социальных сетях набирает популярность новое приложение, с помощью которого можно увидеть, как вы будете выглядеть в преклонном возрасте. Приложение, которое в один клик показывает трансформацию, невероятно реалистично обрабатывает фото. Почему звезды повально увлеклись этой модой? В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» ситуацию прокомментировал певец и композитор Данко.

— Я буквально сегодня скачал это приложение, посмотрел, как я буду выглядеть с бородой, моя дочь обожает все эти маски. Это веяние, просто хайпово, жертвы рекламы всегда используют разные приложения. Резиденты «Камеди клаб» уже приготовились к старости, в банке лежит уже нормальное количество денег, — посмеялся артист.

По его словам, в старости важно иметь хорошее здоровье.

— Мы смотрим двухмерное изображение на ТВ. А в жизни человек может быть любой, звезда понимает, что ему нужно сделать картинку, чтобы потом поехать на гастроли. Мне говорят, что в жизни я намного прикольнее. Приложение делает из человека бомжа какого-то. Мне за 50. Я все жду, когда я превращусь в это чудовище, но все никак не превращаюсь, — заявил Данко и показал в эфире, как он будет выглядеть через несколько десятилетий.

— Адриано Челентано не комплексует из-за своей лысины и выглядит как 80-летний старик, но ничего не теряет. Он выглядит на своей возраст, но когда он начинает двигаться, у него остается шарм. Политики тоже закалывают ботокс, хотя я думал, зачем им это, если в их руках весь мир? В России не любят красавчиков, классической красоты, как Фрэнк Синатра или Хулио Иглесиас, у нас нет. Ни одного красавца на сцене нет, одни фрики.

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