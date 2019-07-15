Минимальные цены на алкоголь предложили установить в России
Минфин РФ может получить право устанавливать минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, включая вино и пиво. Об этом рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
Соответствующий запрос планируется отправить в ближайшее время в Евразийскую экономическую комиссию.
— Потом рассмотрение на пять стран (Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан — прим. «ВМ») — это длинный процесс согласования, подписания на межправсовете, — рассказал Сазонов.
Он добавил, что возможность установки МРЦ может передвинуться на следующий год, пишет «Лента.ру».
Напомним, ранее «Росалкоголь» предложил установить минимальные розничные цены на пиво.
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