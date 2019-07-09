Эксперты предрекли подорожание вина в России
Российское правительство разработало поправки в Налоговый кодекс, существенно повышающие акцизы на вина. Это чревато резким подорожанием данного напитка, предупреждают эксперты.
Как уточнил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов, в ближайшее время кабмин внесет пресловутые поправки на рассмотрение Государственной Думы.
В случае их принятия с 2020 года ставка акциза на игристые вина вырастет с 36 до 40 рублей, на тихие — с 18 до 31 рубля. Поправки почти уравняют ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта.
Для россиян это чревато ростом цен на вина, а винные напитки могут подорожать до уровня натуральных вин, пишут «Ведомости».
Ранее сообщалось, что российские вина могут получить приоритет в меню ресторанов и прочих заведений общепита.
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