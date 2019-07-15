Судья ЕСПЧ призвал изменить закон для защиты россиянок от домашнего насилия

Избранный от РФ судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов заявил, что действующие законы в сфере защиты от домашнего насилия неэффективны и эту область российского законодательства необходимо менять.

В качестве примера он привел дело россиянки Валерии Володиной из Ульяновска, пострадавшей от домашнего насилия. ЕСПЧ назначил ей компенсацию в 20 тысяч евро. По словам Дедова, «дело Володиной» вызвало большой резонанс как в самом суде, так и в Совете Европы. Он назвал его важным прецедентом для развития борьбы с домашним насилием.

По мнению судьи, «дело Володиной» позволяет по-иному взглянуть на проблему домашнего насилия в России.

— Суд не указал на необходимость принятия мер общего характера, то есть изменения законодательства и практики реагирования правоохранительных органов. Но правительство и само может догадаться об этом, — сказал судья, отметив, что постановление суда говорит о необходимости изменения законодательства, поскольку эффективной защиты сейчас нет.

Кроме того, Дмитрий Дедов удивился, что при декриминализации домашнего насилия международные стандарты были «откровенно проигнорированы», передает «Интерфакс».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

У сторонников домашнего насилия многовато аргументов

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Кирилла Янишевского:

Открываешь ленту, а оттуда на тебя — раз — новость о том, что согласно опросу одной из крупнейших в России поисковых систем, 56 процентов жительниц нашей страны подвергались домашнему насилию со стороны партнера. В голову приходит только одно: «а что, кто-то ожидал другого результата?» (далее...)

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