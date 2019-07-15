Психолог об увлечении звезд «старостью»: В этой дерзости много комплексов
Психолог Александр Журавлев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прокомментировал повальное увлечение звезд и пользователей соцсетей новым приложением, которое позволяет увидеть свое лицо в преклонном возрасте.
Почему звезды "стареют" публично
Приложение «добавляет» морщины, седину, но, несмотря на страх перед старостью, многие все равно выкладывают неприглядные фото на всеобщее обозрение.
— Это тренд. У каждого из нас одно желание – быть вечно молодым, живым, и ничего дня этого не делать, это сидит у каждого, — заявил психолог Журавлев. — Это и тренд и пиар и смелость. Показать себя в старости — это вызов, в этой дерзости заложено много комплексов: «я все равно не такой», «это не про меня». Похожие программы уже были, но на них ты был «динамичным старичком» без отвисших частей лица. Эта программа — многофакторная штука. Люди цепляются за ощущение, что время остановилось. Всегда в моде будет здоровье.
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