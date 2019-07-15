Стилист назвала тренд на естественную красоту мифом

Лера Кудрявцева высказалась против чрезмерного использования фотошопа в социальных сетях. «И давайте фотошопить свое неидеальное лицо, задницу, морщинки» – сыронизировала певица. Звезда также заявила, что не бывает идеальных людей. «Вечерняя Москва», в связи с громким заявлением, решила поговорить с экспертами о моде на естественность.

Старший научный сотрудник Российского института культурологи Леонид Китаев заявил, что привлекательность без тонны макияжа достигается воздержанностью.

— Нельзя переедать, недосыпать. В первую очередь, важно понять, от чего происходил уход от естественности. Яркий макияж и введение инородных веществ в тело – попытка скрыть невоздержанность в употреблении алкогольных напитков, склонность к обжорству. С помощью «грима» и инъекций можно уйти от действительности, утаить свой возраст, но здоровье от этого лучше не становится. Люди стали понимать, что намного эффективнее следить за своим питанием и образом жизни, чем каждый месяц бегать к косметологу, — прокомментировал специалист.

Мода на естественность сохраниться, если только получится победить ее главного врага - развивающуюся индустрию средств, обеспечивающих фальшивую молодость.

— Я считаю, любая женщина, которая с достоинством стареет, принимает свой возраст, выглядит намного красивее и приятнее тех, кто пытается убежать от времени, — поделился эксперт.

Леонид Китаев также отметил, что человек не должен следовать моде, которая часто бывает беспощадна.

— Естественность - не писк моды, а образ жизни, — резюмировал он.

Стилист Дарья Туркенич рассказала «Вечерней Москве», что тренд на естественность – миф. Девушки продолжают прибегать к инъекциям и хирургическим вмешательствам.

— Я постоянно вижу девушек с накаченными губами и ярким макияжем. Хотелось бы, чтобы тенденция «натуральной красоты» скорее закрепилась, но пока я этого не замечаю, — сообщила эксперт.

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