Лайма Вайкуле назвала цель пластических операций
Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле рассказала, к каким процедурам для поддержания красоты прибегала в своей жизни — а также рассказала, с какой целью.
По утверждению певицы, она всего единожды позволила вколоть себе ботокс, хотя прибегала к другим процедурами.
По мнению Вайкуле, пластические операции следует делать «ради детей, ради внуков». Певица припомнила случай, когда в ее присутствии маленький ребенок заплакал, потому что его поднесли к пожилому человеку, который «не пользовался всем, чем может пользоваться».
При этом в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Вайкуле отметила, что не может открыто рассказать о собственных посещениях косметологов и хирургов, поскольку не любит быть «нараспашку».
Ранее Лайма Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся композитор Игорь Крутой.
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