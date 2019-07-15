Московскую академию СК проверят на соблюдение прав выпускников-кадетов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал получение осуществить проверку Московской академии СК. Это произошло после поступления жалоб на учебное заведение, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Александр Бастрыкин поручил управлению учебной и воспитательной работы и управлению кадров СК России проверить соблюдение прав поступающих при вступительных испытаниях, — указано в сообщении.
Кроме того, глава ведомства поручил проверить порядок отбора абитуриентов для зачисления в академию. К этой работе могут быть подключены также представители региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия», входящих в состав приемных комиссий академии, передает Агентство городских новостей «Москва».
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