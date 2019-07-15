Экипаж санитарного вертолета вылетел в ТиНАО для помощи пострадавшим
Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в город Троицк с целью эвакуации пострадавших при возгорании. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
— Произошло возгорание малоэтажного жилого здания, в результате чего пострадало 4 человека. Вертолетом с места происшествия эвакуируют 2 пострадавших мужчин с ожогами различной степени тяжести, — указано в сообщении.
Пострадавшие будут доставлены в специализированное лечебное учреждение столицы. В полете их сопровождала авиамедицинская бригада, которая отслеживала и поддерживала их состояние.
Напомним, что ранее в районе Калужского шоссе в городском округе Троицк загорелись строительные бытовки.
Читайте также: Вертолет доставил в столичную больницу пострадавшую при аварии женщину