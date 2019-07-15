Лидер группы «Океан Эльзы» предложил сажать в тюрьму за переговоры с РФ
Фронтмен группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил с предложением сажать в тюрьму на 15 лет не уполномоченных государством переговорщиков с Россией. По его словам, подобной практикой пользуются во многих странах.
— Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора», — заявил музыкант.
В частности, он предложил внести изменения в статью украинского Уголовного кодекса о государственной измене, установив за подобные действия наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 15 лет. Также Вакарчук хочет запретить «изменщикам родины» занимать определенные должности сроком до пяти лет, передает РИА Новости.
Он привел в пример «акт Логана», введенный в США в 1799 году.
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