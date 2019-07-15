Студенты представили уникальное программное обеспечение для работы зимних беспилотников
В финал конкурса прошли двадцать девять команд как из российских, так и из зарубежных вузов. Собственные находки для беспилотных автомобилей предложили студенты Московского физико-технического института, Сколтеха, Санкт-Петербургского государственного университета, Южного федерального университета и других образовательных учреждений. Конкуренцию им составили ребята из таких вузов, как американский Университет Аризоны, Пекинский научно-технический университет и Каталонский политехнический университет.
— Свои разработки в области распознавания дорожных знаков участники финала тестировали на специальном «зимнем» датасете (файловая система универсального отказоустойчивого сервера. — «ВМ»), — сообщила представитель пресс-службы «МИСиС» Анастасия Гук. — Уникальная база содержит более двадцати тысяч изображений, полученных при сложных погодных условиях, а также данные лидара, которые позволяют создавать в реальном времени объемную карту пространства, окружающего автомобиль.
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