Рейс Рига — Москва вернулся в аэропорт из-за запаха в самолете
Самолет авиакомпании AirBaltic, следовавший рейсом из Риги в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Это произошло по причине нетипичного запаха в салоне и кабине пилотов. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.
— В соответствии со стандартными процедурами, экипаж принял решение вернуться в Ригу, где самолет сел в условиях усиленной безопасности, — указано в сообщении.
Самолет был встречен в Риге экипажами соответствующих служб. В результате происшествия рейс BT428 из Риги в Москву и обратный рейс BT429 из Москвы в Ригу были отменены. На данный момент проводится перерегистрация пассажиров самолета на другие ближайшие рейсы, передает агентство городских новостей «Москва».
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