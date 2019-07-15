Лимитированная серия карт «Тройка» поступила в продажу
• 22:14 • 15 июля 2019
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Карты в новом дизайне вышли тиражом 10 тысяч экземпляров
Фото: Антон Гердо,«Вечерняя Москва»
Новые тематические карты «Тройка» с дизайном, посвященным столичной промышленности, появились в билетных автоматах на станциях Кольцевой линии столичной подземки. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе метрополитена.
— Выпуск лимитированной серии карт приурочен к выходу на Кольцевую линию метро нового тематического поезда «Москва промышленная», — указано в сообщении.
Тираж составил 10 тысяч экземпляров. На лицевой стороне карты изображены фабрики и заводы, передает агентство городских новостей «Москва».
Отметим, что выпуск тематических карт «Тройка», приуроченных к знаковым событиям столицы, уже стал традицией.
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