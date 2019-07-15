«Удаляют» тромбы и «принимают» роды: как проходят занятия в летней Школе юного хирурга

За лето в программе, реализуемой при поддержке столичного Департамента образования, примут участие три тысячи школьников. Ученики 8–11-х классов изучают не только хирургию, с которой начиналась школа, но и множество специальностей — от генетики и молекулярной биологии до психиатрии. В этом им помогают опытные специалисты и новейшие технологии.

— Желающих попасть в школу много. Например, на этой неделе на участие претендовали 700 человек, а мы можем принять только 150, — рассказал директор учебного центра, куратор программы Александр Гущин. — Так что с этого года мы ввели конкурс в виде электронного тестирования.

Соревновательный элемент есть и в самом процессе обучения: каждый день ребята борются за получение баллов, выполняя задания.

В частности, «оперируют» сосуды с помощью новейших интервенционных технологий, управляя с монитора аппаратом, который вводится прямо в артерию и способен обнаружить и ликвидировать тромб или сужение. Такое оборудование доступно не всем врачам, а в школе его уже осваивают.

В соседнем кабинете помогают появиться на свет младенцам робота-роженицы, имитирующего нижнюю часть туловища женщины.

— Прощупываем, где у малыша личико, где ушки, — подсказывает преподаватель юной «акушерке». — Теперь хватаешь головку и поворачиваешь плечики вертикально.

Девочка, смущенно хихикая, как и ее сидящие в аудитории одногруппники, следует инструкциям и через несколько секунд под аплодисменты являет миру резинового пупса.

— У меня быстрее, чем у тебя, прошло, — подкалывает школьницу подружка. — На кого похож? На тебя или отца?

Кое-где обходятся и без роботов. В одном из кабинетов, например, дети друг на друге учатся накладывать жгуты для остановки кровотечения.

За следующей дверью осваивают навыки управления щипцами для лапароскопии: завязывают инструментами в узелки тонкие нити и вырезают фигурки из ткани, по плотности схожей с человеческой кожей. Манипуляции в увеличенном виде выводятся на экран перед глазами юных «хирургов». Все как в настоящей операционной.

Именно условия, максимально приближенные к реальным, делают школу местом, где дети могут получить уникальный опыт, который, независимо от дальнейшего выбора профессии, запомнится им на всю жизнь.

— Я думаю связать свою жизнь с медициной. Но не лечебной, а с биофизикой, созданием протезов, — поделилась с «Вечерней Москвой» 11-классница Элина Чекмазова. — А здесь можно узнать очень много о таких новейших технологиях, как киберпротезирование, бионические протезы. И к тому же еще и апробировать все это на практике, чего ни в каком другом месте сделать просто невозможно.

Записаться на участие в Школе юного хирурга можно на сайтах столичного Департамента образования и Медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лукьянов, ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова:

— Мы позволяем школьникам получить представление о вузе и профессии, чтобы к нам приходили ребята, реально заинтересованные в медицине или науке в конкретной области. Чтобы не было разочарований, потому что работа у нас сложная, нагрузки большие — и физические, и психологические. И большой объем знаний необходим. Так что это должно быть призвание, и понимание того, чем мы занимаемся, поможет определиться.

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