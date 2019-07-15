Любимый парк Пастернака и Цветаевой станет точкой притяжения для местных жителей

Работы в Люблинском парке, начавшиеся еще в снежном декабре прошлого года, вот-вот завершатся в зеленом и цветущем июле. На парковой территории площадью почти 37 гектаров заканчиваются основные работы на набережной вдоль Люблинского пруда, в павильоне для проведения праздников и свадеб, на лодочной станции и причале.

— На сегодня работы по благоустройству парка завершены на 90 процентов. В конце июля парк откроется для всех желающих, — сообщил представитель организации-подрядчика, проводящей благоустройство, Сергей Дьячков.

Уже построен павильон у площадки, где зимой ребята смогут устраивать хоккейные баталии, а в теплое время года играть в футбол, рядом два теннисных корта, где юные теннисисты сразятся за звание главного мастера ракетки и мяча района. Для любителей искусства — театра и кино — в парке готовится к открытию амфитеатр со зрительскими трибунами. Здесь можно будет посмотреть спектакль или кинофильм. А для самых активных заработает танцевальная площадка.

А так выглядела усадьба Дурасовых с противоположного берега Люблинского пруда в далеком 1956 году Фото: PASTVU.COM

— Я помню парк еще до реконструкции. Честно, не очень уютное место было. Сейчас по тому, что я вижу, кажется, что это совсем другой парк. Особенно набережная, — поделился впечатлениями местный житель и рыбак Анатолий Красин.

Для совсем маленьких в нескольких местах парка установлены детские площадки. Главная из них — с 32 подвесными качелями. Но все же главная фишка парка — три плавающих фонтана, которые расположатся прямо на Люблинском пруду.

— Концепция парка такова, что он станет местом притяжения для всех: любителей спорта, искусства, прогулок, детей, взрослых, мам с детьми и даже рыбаков, — продолжает Сергей Дьячков.

Еще одно знаковое место обновленного парка — лодочная станция. Здесь уже построены и облицованы лиственницей мостики пристани и открытая терраса. Расположенный рядом павильон с панорамным остеклением и видом на пруд станет жемчужиной парка.

По словам москвоведа Александра Васькина, в свое время усадьба привлекала именитых творческих людей. Среди них был и Борис Пастернак, который любил прогуливаться летними вечерами в этом парке. Пара произведений были написаны им именно в Люблине.

Указаний этого места в его произведениях нет, но легко угадываются образы построек того времени. Творческие идеи в усадьбе черпала и поэтесса Марина Цветаева.

Так выглядит проект реконструкции лодочной станции, с которой смогут отправиться в свадебный павильон молодожены Фото: mos.ru

В последнее время в столице проводятся масштабные работы по обновлению территорий усадеб. Так, ведутся огромные работы по реставрации ансамбля музея-усадьбы «Кусково».

Например, кропотливо восстанавливают уникальный павильон «Грот», где стены украшены орнаментами из ракушек. Ракушки для реставрации павильона везут из экзотических стран. Представлена концепция реставрации усадьбы «Гусева полоса», что в Можайском районе Москвы, и ряда других объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— В настоящий момент специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы почти полностью обустроили две спортивные зоны. Их общая площадь составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. На площадках установлены все тренажеры, осталось уложить финишный слой прорезиненного покрытия. Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, кабельной канализации и других коммуникаций. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники.

ИСТОРИЯ

Люблинский парк возник еще в конце XVIII — начале XIX века в качестве пейзажного парка при усадьбе графа Н.А. Дурасова. Архитектурный ансамбль усадьбы состоит из нескольких зданий, построенных в стиле французского классицизма. Благоустройство парка началось в декабре 2018 года. Общая площадь территории благоустройства — 36,8 гектара. Завершение работ намечено на конец июля текущего года.

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