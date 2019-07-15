Гарик Харламов высмеял телешоу «Давай поженимся!»
Резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов продемонстрировал видео, в котором высмеивает телевизионное шоу «Давай поженимся!»
В своем Instagram Харламов выложил ролик, основу в котором составляют кадры из клипа Наташи Королевой «Маленькая страна». В определенных местах видео вмонтирован кадр с ведущей «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой, которая позволила себе нецензурное выражение.
За восемь часов после публикации ролик собрал свыше миллиона просмотров.
Отметим, Харламов не впервые посвящает видео передаче «Давай поженимся!», ранее он публиковал ролик, в котором появляется Лариса Гузеева и зажигательно «танцует» под наложенную юмористом музыку. После этого подписчики заподозрили Гарика Харламова в симпатии к телеведущей.
Однако не все воспринимают подобные видео позитивно. Соведущая Гузеевой, сваха Роза Сябитова раскритиковала Харламова, объявив его ролики несмешными и унизительными.
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